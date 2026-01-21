ترامب: هناك من وصفني بالديكتاتور الفظيع وأحيانا نحتاج إلى ديكتاتور

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أداء الاقتصاد الأمريكي أصبح رائعا خلال العام الأول من ولايته الثانية.

وأكد ترامب خلال كلمته على هامش المؤتمر الاقتصادي "دافوس"، أنه حقق الكثير من الإنجازات منها إنهاء 8 حروب خلال العام الماضي.

وأشار ترامب، إلى أن أوكرانيا وروسيا تخسران نحو 30 ألف شخص كل شهر، مشددًا على أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب.

وأضاف ترامب: "ورثنا بلدا كانت حدوده كارثية ونقوم بعمل رائع لإبعاد المجرمين.. لكن الولايات المتحدة أصبحت آمنة جدا ومعدل الجريمة في انخفاض".

ولفت ترامب إلى أن الجريمة في شيكاغو انخفضت وتخلصت الشرطة الأمريكية من 10 آلاف مجرم في مينيسوتا.

وذكر ترامب، "أن هناك من وصفني بالديكتاتور الفظيع وأحيانا نحتاج إلى ديكتاتور".