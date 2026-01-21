أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء تعاقده رسمياً مع عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"جاهز لكتابة التاريخ .. عمرو الجزار أهلاوي ".

ونجحت الإدارة الحمراء في التعاقد مع عمرو الجزار، لمدة 4 مواسم ونصف، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية، كما تم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره في دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه يانج أفريكانز التنزاني، في السادسة مساء الجمعة المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني، في صراع قوي على صدارة المجموعة.