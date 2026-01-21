بالصور.. وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان تصحيح الشهادة الإعدادية

تكريم 32 خريجًا من ذوي الإعاقة في سوهاج ضمن برنامج ريادة الأعمال (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأربعاء، لجان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان.

وشدد "بدوي" على ضرورة تحري المصححين والمراجعين وراصدي الدرجات أقصى درجات الدقة والشفافية، والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التزام الجميع بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال التصحيح، موجّهًا موجهي العموم ورؤساء لجان التصحيح بسرعة الانتهاء من تصحيح المواد أولًا بأول بشكل يومي.

ونوه "بدوي" على أهمية الاهتمام اليومي بنظافة لجان التصحيح، خاصة دورات المياه، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، فضلًا عن تزويد اللجان بالمقاعد والمناضد بما يتناسب مع أعداد السادة المنتدبين لأعمال التقدير.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود رئيس لجنة النظام والمراقبة في إعداد اللافتات الإرشادية التي تسهم في توجيه مقدري الدرجات إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة.

وطالب مسؤولي الأمن بضرورة التحقق من شخصية مقدري الدرجات عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل وتسليم أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة، مع غلق البوابة عقب دخول جميع العاملين، وعدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه بدفتر الأمن، ومنع دخول أي مركبات إلى مقر اللجنة، تحقيقًا لأعلى درجات الانضباط.

كما شدد وكيل الوزارة على مقدري الدرجات بعدم التدخين أو تناول المأكولات والمشروبات داخل حجرات التقدير أثناء العمل، حفاظًا على أوراق إجابة الطلاب، على أن يتم ذلك خلال أوقات الراحة المخصصة وخارج أماكن التصحيح، مع الالتزام بعدم اصطحاب الهاتف المحمول.

وخلال الجولة، راجع وكيل الوزارة عينات عشوائية من كراسات الإجابة، للتأكد من سلامة التصحيح ورصد جميع الجزئيات، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة في الأماكن المخصصة لذلك.

وتفقد "بدوي الكنترول، وأشاد بسرعة الأداء والانضباط، مثنيًا على طريقة العمل التي تسودها روح الفريق، واصفًا العاملين بـ"خلية النحل"، ومطالبًا بالدقة في إدخال درجات الطلاب تجنبًا لأي أخطاء قد تضر بمصلحتهم، وبذل المزيد من الجهد للإسراع في إعلان النتائج وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وفي ختام تصريحاته، ناشد وكيل الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بموعد إعلان النتيجة أو الروابط الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت يوم الاثنين الموافق 19 يناير، وأنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ، ونشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.