إعلان

BBC

بسبب موجة الحر.. النار تندلع في تمثال بوذا أمام المارة في الصين

08:21 م الثلاثاء 25 يوليه 2023

تمثال بوذا أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

شهدت الصين موجة الحر القياسية، حيث تعرض تمثال بوذا الصيني للحرق، حيث التهمت النيران كل أجزاء التمثال، أمام المارة.

وفي وقت سابق، بحسب صحيفة الشعب الصينية، انكشف تمثال بوذا بالكامل في سيتشوان مع تراجع مستوى المياه، بسبب الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.

وأدى ذلك إلى تراجع تدفق المياه في أنهار دادو وتشينجيي ومينجيانج في مدينة لهشان بمقاطعة سيتشوان، مما كشف عن باقي جسد تمثال بوذا العملاق بلهشان الواقع في تقاطع الأنهار الثلاثة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مستوى الماء في موقع تمثال بوذا الضخم في الوقت الحالي 345 مترًا، وهو أقل بـ 2 مترًا من مستوى المياه خلال نفس الفترة من أغسطس العام الماضي.

سوق مصراوى

بسبب موجة الحر تمثال بوذا تمثال بوذا الصيني تمثال بوذا يتعرض للحرق

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

انفراد.. بـ 2 مليار جنيه.. تفاصيل تحرك حكومي جديد لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء