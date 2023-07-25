بسبب موجة الحر.. النار تندلع في تمثال بوذا أمام المارة في الصين
وكالات
شهدت الصين موجة الحر القياسية، حيث تعرض تمثال بوذا الصيني للحرق، حيث التهمت النيران كل أجزاء التمثال، أمام المارة.
وفي وقت سابق، بحسب صحيفة الشعب الصينية، انكشف تمثال بوذا بالكامل في سيتشوان مع تراجع مستوى المياه، بسبب الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
وأدى ذلك إلى تراجع تدفق المياه في أنهار دادو وتشينجيي ومينجيانج في مدينة لهشان بمقاطعة سيتشوان، مما كشف عن باقي جسد تمثال بوذا العملاق بلهشان الواقع في تقاطع الأنهار الثلاثة.
A fire consumed a giant Buddha statue at a major temple in northwest China, state media reported. Video shared on social media showed the statue at the Shandan Great Buddha Temple burning in the early hours of Monday. After the fire was extinguished, the statue appeared to remain… pic.twitter.com/28iHXpB5KB— ReverendGQ (@quijas_gabriel) July 25, 2023
ولفتت الصحيفة إلى أن مستوى الماء في موقع تمثال بوذا الضخم في الوقت الحالي 345 مترًا، وهو أقل بـ 2 مترًا من مستوى المياه خلال نفس الفترة من أغسطس العام الماضي.
The Shandan Great Buddha Temple, which has a history of more than 1500 years in the Gansu province of China, was destroyed in a fire. It was seen that the Buddha statue in the temple was heavily damaged in the fire that broke out in the early morning.#China pic.twitter.com/bN2J3Yp6MQ— JournoTurk (@journoturk) July 24, 2023
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