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BBC

بعيدون جدًا.. بايدن يعلق على شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

11:16 ص الثلاثاء 11 يوليو 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تضم أكثر الأعضاء تطرفًا منذ عهد جولدا مائير.

وأضاف بايدن، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية إن هؤلاء الوزراء الذين "يدعمون استيطان أيا كان وعلى أي أرض كانت في الضفة الغربية هم جزء من المشكلة في الصراع مع الفلسطينيين.

وحين التطرق لاحتمال توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض، تهرب بايدن من السؤال مشيرًا إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ سيزور واشنطن الأسبوع المقبل بمناسبة السنة الـ 75 لقيام دولة إسرائيل.

ورد الرئيس الأمريكي على شروط السعودية للاعتراف بإسرائيل، المتمثلة في معاهدة دفاع من الولايات المتحدة بجانب قدرة نووية مدنية، قال بايدن: "نحن بعيدون جدًا من ذلك، لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وقال: "نحن نحقق تقدمًا في المنطقة، لكن صفقة التطبيع تعتمد على السلوك وما هو مطلوب منا للاعتراف بإسرائيل، وبصراحة لا أعتقد أن لديهم مشكلة كبيرة مع إسرائيل".

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