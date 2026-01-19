إعلان

المدير الإقليمي لـ"بل": 150 مليون يورو حجم استثمارات الشركة في مصر

كتب : دينا خالد

04:47 م 19/01/2026 تعديل في 05:35 م

كارو ماطوسيان

كتبت- دينا خالد:

قال كارو ماطوسيان، المدير العام الإقليمي لمجموعة بل شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، إن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ نحو 150 مليون يورو منذ عام 1998، والتي ركزت على التوسع الصناعي وتبني أحدث التقنيات وخطوط الإنتاج المتطورة.

جاء ذلك، على هامش جولة تعريفية في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، لتسليط الضوء على مسيرتها الصناعية في السوق المصري واستراتيجيتها لتحقيق نمو مستدام محليًا وإقليميًا.

وأوضح ماطوسيان، إلى أن الطاقة الانتاجية لمصنع الشركة في مصر نحو 25 طن سنويا.

وأشار ماطوسيان، إلى أن مصنع الشركة في مصر يعتمد على بنية تحتية تضم 25 خطاً لإنتاج الأجبان و6 خطوط لتصنيع العبوات، مدعومة بأنظمة تشغيل ذكية تضمن كفاءة الأداء ومطابقة أعلى معايير السلامة الغذائية.

ويغطي المصنع إنتاج 6 علامات تجارية بارزة هي: (لافاش كيري، كيري، ريجال بيكون، بيكون، ليس إنفانت، ونوفل فاش).

وأضاف ماطوسيان، أن هذا النجاح لم يكن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، والذي مَكننا من تعزيز مكانتنا كمركز إقليمي للتصدير.

وأضاف ماطوسيان، أن شركة "بل" تعتز بدعم الصناعة المحلية للصناعات المغذية والموردين المحليين، حيث يتم توفير 90% من مواد التعبئة والتغليف محليًا.

