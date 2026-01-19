إعلان

مصر وتركيا تستعدان لنقلة نوعية في العلاقات الثنائية

كتب : أسماء البتاكوشي

04:53 م 19/01/2026 تعديل في 05:07 م

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء البتاكوشي

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع نظيره التركي هاكان فيدان، التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي اتصالا هاتفيا اليوم مع فيدان، حيث أكدا أن هذا الاجتماع المرتقب سيُشكّل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، خاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، بما يرسّخ الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، فضلًا تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وتناول الوزيران كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. كما أبرز أهمية توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية هاكان فيدان جمهورية تركيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس
حوادث وقضايا

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. غدا بداية الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
أخبار المحافظات

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟
حوادث وقضايا

زواج سري ومنع دخول عقار ينتهي بجريمة.. ماذا حدث بين جيران الطالبية؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح