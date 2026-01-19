رسمياً.. رسوم استمارة الثانوية العامة 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة رسوم استمارة امتحانات الثانوية العامة وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات التقديم رسميًا اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة بأن جميع الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 ملتزمون بسداد رسوم تسجيل الامتحانات وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرتها الوزارة.

وأضافت الوزارة أن الطالب يقوم بسداد مبلغ 200 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، وذلك ضمن الرسوم الأساسية المقررة لدخول امتحانات الثانوية العامة، كما يتم تحصيل رسم إضافي قدره 10 جنيهات من الطلاب المقيدين المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى أو الثانية.

