إصابات في انفجار عبوات ناسفة بشمال شرق سوريا



دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين، عن إصابات في صفوف المدنيين جراء انفجار عبوات ناسفة زرعتها "ميليشيات بي كيه كيه" في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع ، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) ، إن "ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية قامت بزرع عدة عبوات ناسفة غرب بلدة الشدادي جنوب الحسكة ما أدى لانفجارها بسيارتين للأهالي وإصابة عدد منهم بجروح متفاوتة".

وكان الجيش السوري أعلن اليوم مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين خلال عمليتي استهداف لتنظيم "بي كيه كيه".

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.

وفي هذه الاثناء، قالت وكالة "هاوار" الكردية، في نبأ عاجل، إن مظلوم عبدي ، قائد قوات سوريا الديمقراطية(قسد) يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.