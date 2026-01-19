إعلان

منح شركة أورايون للتمويل الاستهلاكي "algo" ترخيص مزاولة النشاط

كتب : مصراوي

04:50 م 19/01/2026

محمد هشام طلعت مصطفى

إعلان تحريري

أعلنت شركة أورايون للتمويل الاستهلاكي (algo)، نتاج شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى وشركةAUR للتأجير التمويلي والتخصيم، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك بعد استيفاء الشركة لكافة المتطلبات الرقابية التي حددتها الهيئة.

وفي هذا السياق، أكد الشريكان المؤسسان، أشرف سالمان، ومحمد هشام طلعت مصطفى، أن الحصول على الترخيص يمثل محطة محورية تمهيدًا لإطلاق منتجات الشركة في السوق. وأوضحا أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية – برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة – تعكس ثقة الهيئة في نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الحوكمة والالتزام التنظيمي.

من جانبه، صرّح أمير سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أورايون للتمويل الاستهلاكي (algo)، قائلًا: “نستهدف إحداث نقلة نوعية في مفهوم التمويل الاستهلاكي من خلال تلبية مختلف احتياجات العملاء عبر حلول تمويلية مرنة وسريعة وآمنة، تعتمد على إجراءات غير تقليدية وخالية من التعقيدات. كما نسعى إلى إعادة تعريف كيفية وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وإدارة أموالهم، من خلال منصة متكاملة مدعومة بالتحليلات المتقدمة.”

وتركز الاستراتيجية المستقبلية للشركة على إطلاق تطبيق (algo)، وهو Super App يحمل هوية الشركة، تم تصميمه ليكون منصة تمويل استهلاكي قائمة على أسلوب الحياة.

ويهدف التطبيق إلى إنشاء منظومة متكاملة تدعم تمويل منتجات مجموعة طلعت مصطفى، بما يسهم في تعزيز الطلب وتحسين القدرة الشرائية لأسلوب حياة متميز. ومن خلال حلول ائتمانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيوفر التطبيق تجربة استخدام سلسة وفورية للعملاء، بما يجسد رؤية مستقبلية لتمويل ذكي وبسيط. ويتماشى هذا التوجه بالكامل مع التزام مجموعة طلعت مصطفى بتقديم حلول تكنولوجية متطورة ترتقي بتجربة العملاء.

أورايون اشرف سلمان محمد هشام طلعت التمويل الاستهلاكي

