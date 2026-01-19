آيفون الأرخص يعود من جديد.. ماذا تخبئ أبل لهاتف iPhone 17e؟

كشفت تسريبات حديثة عن ملامح هاتف iPhone 17e المرتقب، الذي تستعد أبل لطرحه كخليفة لهاتفها المتوسط iPhone 16e، وسط توقعات بوصوله إلى الأسواق خلال الفترة بين فبراير ومارس 2026.

ورغم أن الهاتف الجديد لا ينتظر أن يحدث تغييرا جذريا في فئته، فإن المعلومات المتداولة تشير إلى حزمة من التحسينات المهمة التي قد تجعله خيارا أكثر جاذبية للمستخدمين، بحسب تقرير نشره موقع PhoneArena.

تصميم أكثر حداثة مع Dynamic Island

تشير التسريبات إلى أن أبل تعتزم الاستغناء عن تصميم النوتش التقليدي، واستبداله بميزة Dynamic Island لاحتضان مستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية، ما يمنح iPhone 17e مظهرًا أقرب إلى هواتف الفئة الأعلى.

ومن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة OLED قياس 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز.

معالج A19 بأداء محسّن

وبحسب تسريبات صادرة عن حساب Digital Chat Station، سيعمل الهاتف بمعالج A19 المطور، الذي يوفر أداءً أقوى مقارنة بمعالج iPhone 16e، الذي جاء بنسخة أقل من حيث عدد الأنوية الرسومية.

عودة دعم MagSafe

من أبرز التحسينات المتوقعة عودة دعم MagSafe، بعد غيابه في الجيل السابق، حيث يُرجح أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي المغناطيسي بسرعات تتراوح بين 20 و25 واط، ما يتيح استخدام ملحقات MagSafe المختلفة.

ترقية الكاميرا الأمامية

وتشير التسريبات إلى ترقية الكاميرا الأمامية إلى دقة 18 ميجابكسل بدلا من 12 ميجابكسل، مع دعم ميزة Center Stage لتتبع الأشخاص تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو أو التقاط صور السيلفي الجماعية.

مودم C1X أكثر كفاءة

ومن المتوقع أن يأتي iPhone 17e مزودا بمودم C1X، الذي يوفر سرعات تحميل أعلى مع استهلاك أقل للطاقة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمودم iPhone 16 Pro، رغم عدم دعمه لشبكات 5G mmWave.

سعر متوسط دون تغيير

تشير التوقعات إلى أن يبدأ سعر الهاتف من 599 دولارا، مع خيارات تخزين 128 و256 و512 جيجابايت، ما يحافظ على مكانته كأحد أرخص هواتف آيفون المتاحة.

وبصورة عامة، يبدو أن أبل تراهن في iPhone 17e على تحسينات عملية ومدروسة في التصميم والأداء والكاميرا، دون التخلي عن سياسة التسعير المتوسطة التي تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين.