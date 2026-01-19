إعلان

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام

كتب : مصطفى حمزة

12:37 م 19/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منشور زينة
  • عرض 4 صورة
    زينةوفاندام
  • عرض 4 صورة
    زينة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة زينة، تفاصيل ما حدث بينها وبين نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام، خلال تواجدهم في حفل افتتاح أحد المطاعم العالمية الشهيرة في دبي.

وعلقت زينة، عبر منشور لها في صفحتها على موقع "إنستجرام" على خلط "فان دام"، بينها وبين نجمة هوليوود بينلوبي كروز، وكتبت: "والله قعدت كتير أوي أقنعه إن أنا مش هي.. والراجل مصمم المهم بعد ما أقنعته وهو ماشي قالي باي بينلوبي".

وحضرت زينة وجان كلود فان دام ونخبة من النجوم والنجمات العرب والأجانب، حفل افتتاح مطعم عالمي شهير في دبي، ومنهم ليندساي لوهان، وبوبي ديول، وجابرييل يونيون، نيللي كريم، درة، نوال الزغبي، حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

زينة فاندام افتتاح أحد المطاعم العالمية دبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

"ما بين السحر والأمطار".. معركة المنشفة تثير الجدل في أمم أفريقيا؟
قتلوا أمي وسرقوا الذهب بوضح النهار .. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح
حوادث وقضايا

قتلوا أمي وسرقوا الذهب بوضح النهار .. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح