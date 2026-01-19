خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام

كشفت الفنانة زينة، تفاصيل ما حدث بينها وبين نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام، خلال تواجدهم في حفل افتتاح أحد المطاعم العالمية الشهيرة في دبي.

وعلقت زينة، عبر منشور لها في صفحتها على موقع "إنستجرام" على خلط "فان دام"، بينها وبين نجمة هوليوود بينلوبي كروز، وكتبت: "والله قعدت كتير أوي أقنعه إن أنا مش هي.. والراجل مصمم المهم بعد ما أقنعته وهو ماشي قالي باي بينلوبي".

وحضرت زينة وجان كلود فان دام ونخبة من النجوم والنجمات العرب والأجانب، حفل افتتاح مطعم عالمي شهير في دبي، ومنهم ليندساي لوهان، وبوبي ديول، وجابرييل يونيون، نيللي كريم، درة، نوال الزغبي، حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.