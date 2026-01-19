رئيسة وزراء اليابان تعلن عن انتخابات مبكرة في 8 فبراير

طوكيو- (د ب أ)

أعلنت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، اليوم الاثنين، عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 8 فبراير القادم، بعد أن قضت ثلاثة أشهر فقط في منصبها.

وقالت تاكايشي، السياسية المحافظة البالغة من العمر 64 عاما، في إعلان كان متوقعا على نطاق واسع، إنه سيتم حل البرلمان يوم الجمعة القادم.

وتتصدر تاكايشي استطلاعات الرأي، وتسعى لتعزيز الأغلبية الضئيلة التي يحظى بها حزبها الليبرالي الديمقراطي وشريكه، حزب تجديد اليابان "إيشين" الذي ينتمي لتيار الليبرالية الجديدة، في الدايت الوطني (البرلمان الياباني).

وقالت تاكايشي، التي تم انتخابها كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان في نهاية أكتوبر، إن الاستقرار السياسي ضروري من أجل الإصلاح.

ولا يخلو قرارها بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة من المخاطر، ولا يزال من المبكر معرفة ما إذا كانت شعبيتها الشخصية ستنعكس على الحزب الليبرالي الديمقراطي.