إعلان

رئيسة وزراء اليابان تعلن عن انتخابات مبكرة في 8 فبراير

كتب : مصراوي

03:18 م 19/01/2026

ساناي تاكايشي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طوكيو- (د ب أ)

أعلنت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، اليوم الاثنين، عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 8 فبراير القادم، بعد أن قضت ثلاثة أشهر فقط في منصبها.

وقالت تاكايشي، السياسية المحافظة البالغة من العمر 64 عاما، في إعلان كان متوقعا على نطاق واسع، إنه سيتم حل البرلمان يوم الجمعة القادم.

وتتصدر تاكايشي استطلاعات الرأي، وتسعى لتعزيز الأغلبية الضئيلة التي يحظى بها حزبها الليبرالي الديمقراطي وشريكه، حزب تجديد اليابان "إيشين" الذي ينتمي لتيار الليبرالية الجديدة، في الدايت الوطني (البرلمان الياباني).

وقالت تاكايشي، التي تم انتخابها كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان في نهاية أكتوبر، إن الاستقرار السياسي ضروري من أجل الإصلاح.

ولا يخلو قرارها بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة من المخاطر، ولا يزال من المبكر معرفة ما إذا كانت شعبيتها الشخصية ستنعكس على الحزب الليبرالي الديمقراطي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي البرلمان الياباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير
علاقات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

ثنائي مصري يتصدر.. التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟
رياضة عربية وعالمية

ثنائي مصري يتصدر.. التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟
الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس
حوادث وقضايا

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح