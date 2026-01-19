الحكومة بغزة ترحب باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع

وكالات

رحّب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بـ اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، مؤكدًا أن الحكومة جاهزة لنقل الصلاحيات وإتمام إجراءات التسليم والاستلام بسلاسة ومنظّمة، بما يضمن استمرار الخدمات العامة وحماية حقوق الموظفين والمواطنين.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي، خلال بيان له اليوم الإثنين، إلى أن العمل الحكومي والخدمي مستمر بصورة منتظمة رغم الظروف الاستثنائية، وأن الموظفين في مختلف القطاعات على أتم الجاهزية للتعاون مع اللجنة الوطنية بما يخدم الصالح العام ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.

كما شدّد البيان على حق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار وحفظ السيادة الوطنية، وعلى وحدة الأرض والجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا عدم القبول بأي ترتيبات تُكرّس الانقسام أو تنتقص من الإرادة الوطنية.

وختم البيان بالدعاء لشهداء الشعب الفلسطيني، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى، والعودة الآمنة للمفقودين والمبعدين، مؤكدًا أن الشعب سيواصل تمسكه بحقوقه المشروعة وسعيه لتحقيق تطلعاته الوطنية.