أمريكا تحذر مواطنيها بعدم الخروج من المنازل بسبب تلوث الهواء (فيديو)

استيقظ ملايين الأمريكيين الذين يعيشون على الساحل الشرقي يوم الأربعاء، على تحذيرات من جودة الهواء حيث ملأ دخان حرائق الغابات الكندية السماء.

ونصحت السلطات الأمريكية الفئات الضعيفة بالبقاء في الداخل، بينما ألغت بعض المدارس الأنشطة الخارجية وأغلقت بعض الأماكن العامة في المناطق الأكثر تضرراً.

وتحترق مساحات واسعة من الغابات في كندا في أونتاريو وكيبيك والمقاطعات الغربية، ودفعت الرياح الدخان إلى طول الساحل الشرق ، وكذلك عبر منطقة البحيرات العظمى.

وتم إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في مدن بوسطن وسيراكوز ونيويورك، وصولاً إلى شارلوت ونورث كارولاينا وميرتل بيتش وساوث كارولينا.

The smoke from the Canadian Wildfires at the George Washington Bridge in New York City! #nyc #newyork #smoke #CanadaWildFires pic.twitter.com/l1WOiYl4mM

واعتبارًا من صباح الأربعاء، انتقلت التحذيرات الخاصة بجودة الهواء في بعض المدن من الفئة البرتقالية، وهي "غير صحية للمجموعات الحساسة" إلى الفئة الحمراء، وهي "غير صحية"، والأرجواني ، وهي "غير صحية للغاية".

وأدرجت السلطات الأمريكية الأطفال، الذين ما زالت رئتهم في طور النمو، من بين المجموعات "الحساسة"، إلى جانب كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الرئة.

وهذا يعني أن الأطفال في المناطق المتضررة يجب أن يتجنبوا اللعب بالخارج في الوقت الحالي، ويجب على الناس عمومًا تجنب ممارسة التمارين في الهواء الطلق والعمل في الفناء. ويمكن أن يكون العمل من المنزل اختيارًا جيدًا لمن لديهم هذا الخيار.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 7, 2023