بعد تعطل ناقلة البترول في المجرى الملاحي.. رئيس قناة السويس يوضح - صور
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الإسماعيلية _ حسام الدين أحمد:
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ان حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، بعد نجاح الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول "SEAVIGOUR" بإتمام رباط الناقلة بجراج الكم 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة.
وقال الفريق ربيع: فور الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم رباط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة إلى الكم 17 ترقيم قناة ورباطها هناك وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.
يبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترا، وعرضها 48 مترا ، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.
وأكد الفريق ربيع على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.
وتشهد حركة الملاحة بالقناة اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.
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