هجوم إسرائيلي أولًا.. سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران

كتب : مصراوي

04:21 ص 26/02/2026

إسرائيل وإيران وأمريكا

وكالات

أفاد موقع "بوليتيكو" أن مستشارين للرئيس دونالد ترامب، يفضلون أن تبادر إسرائيل بضربة لإيران قبل أي هجوم أمريكي.

نقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما، إن هناك سيناريو مرجح لعملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأضاف المصدران، أن مسؤولين في إدارة ترامب يرون أن هجوما إسرائيليا قد يحشد دعما أمريكيا لعمل عسكري ضد إيران.

ووفق الموقع، فإن هناك تفكير داخل الإدارة الأمريكية بأن الكلفة السياسية ستكون أقل إذا تحركت إسرائيل أولا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أنه يجب على إيران إجراء مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، بعد يوم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن طهران تسعى لتطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية.

وصرّح روبيو: "أود أن أقول إن إصرار إيران على عدم بحث الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة جدا".

لكن روبيو تحاشى وصف ما إذا كانت محادثات جنيف تشكل لحظة مفصلية للولايات المتحدة لاتخاذ قرارها بشأن شن هجوم على إيران أم لا.

وأكد روبيو خلال زيارته دولة سانت كيتس آند نيفيس الكاريبية الصغيرة، أن الرئيس يريد حلولا دبلوماسية إنه يفضلها، بل يفضلها بشدة.

وأعرب عن أمله بأن تكون محادثات جنيف مثمرة، مضيفا: "لكن في النهاية، كما تعلمون، سيتعين علينا مناقشة قضايا أخرى أكثر من مجرد برنامج نووي".

وفيما يتعلق باحتمال توجيه ضربة لإيران، قال روبيو: "لم يتخذ الرئيس أي قرار بهذا الشأن، لذا لا أعرف ما إذا كان يوم الخميس توقيت رئيسي بشأن ذلك أعتقد أنه يجب إحراز تقدم"، وفقا لسكاي نيوز.

إسرائيل وإيران وأمريكا ضرب إيران المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران إسرائيل هجوم إسرائيلي على إيران

