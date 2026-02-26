انفجارات تهز مقاطعات أوكرانية وسط دوي إنذار جوي في أنحاء البلاد



وكالات

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، سماع دوي انفجارات في مقاطعات كييف وزابوروجيه وتشيرنيجوف وخاركوف وفينيتسا وغيرها بالتزامن مع إعلان إنذار جوي في أنحاء أوكرانيا.

ووفقا لبيانات الخريطة التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومقاطعات كييف، وسومي، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك، وتشرنيجوف، وفينيتسا، وخميلنيتسكي وتشرنوفتسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إسقاط 17 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق جنوب غرب البلاد، وفقا لروسيا اليوم.