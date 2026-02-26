إعلان

انفجارات تهز مقاطعات أوكرانية وسط دوي إنذار جوي في أنحاء البلاد

كتب : مصراوي

09:18 ص 26/02/2026

انفجار في كييف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، سماع دوي انفجارات في مقاطعات كييف وزابوروجيه وتشيرنيجوف وخاركوف وفينيتسا وغيرها بالتزامن مع إعلان إنذار جوي في أنحاء أوكرانيا.

ووفقا لبيانات الخريطة التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومقاطعات كييف، وسومي، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك، وتشرنيجوف، وفينيتسا، وخميلنيتسكي وتشرنوفتسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إسقاط 17 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق جنوب غرب البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار في كييف انفجار في أوكرانيا أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
أخبار وتقارير

مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أخبار وتقارير

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
صحتك في رمضان | تنظيف الأسنان بعد الأكل.. بين الفوائد والمخاطر
رمضان ستايل

صحتك في رمضان | تنظيف الأسنان بعد الأكل.. بين الفوائد والمخاطر
موعد عيد الفطر 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل
أخبار وتقارير

موعد عيد الفطر 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر