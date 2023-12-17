إعلام عبري: إصابة جندي احتياط في حادث طعن برام الله وهروب المنفذ

مصراوي

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إصابة جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث طعن قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله وفرار المنفذ.

سبق وأن أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن عناصرها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من 10 جنود شمال خانيونس جنوبي قطاع غزة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها تمكنوا من تدمير ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خانيونس جنوبي غزة بقذائف "الياسين 105" وهبوط مروحية لإجلاء القتلى والجرحى.

وكانت القسام استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، إضافة إلى قصف مستوطنة "نيريم" في غلاف قطاع غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.