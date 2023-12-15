"نية لاستهداف المدنيين".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على بلدات جنوب لبنان

مصراوي

أفادت تقارير بأن طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت صباح اليوم الجمعة منشورات فوق بلدات لبنانية حدودية، محذرة من "وجود مقاتلي حزب الله في المناطق المدنية على الحدود".

وهذه المرة الأولى، منذ بدء الاشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، في أكتوبر الماضي، التي يُلقي فيها جيش الاحتلال مثل هذه المنشورات فوق البلدات اللبنانية الحدودية، ومن بينها كفر شوبا وكفر حمام في منطقة العرقوب.

وجاء في المنشورات التي حملت علم لبنان وعلم حزب الله تحذيرات من الحزب واستغلاله لبيوتهم وأراضيهم للعمل ضد إسرائيل، وحثت إسرائيل المدنيين اللبنانيين على ضرورة توخي الحذر.

وقال رئيس بلدية كفرشوبا، بحسب تقارير إعلامية، إن هذا الإجراء يدل على نية إسرائيل لضرب المدنيين واستهداف البلدة رغم أننا أكدنا مرارا على أن لا مسلحين في داخلها.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش "قصف أهدافاً في الأراضي اللبنانية بالقرب من موشاف زرعيت. وفي وقت سابق، هاجمت القوات الإسرائيلية رجلين بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بالقرب من كيبوتس يرعون.

وذكر الإعلام اللبناني أن صاروخا موجها أطلق من لبنان واستهدف منطقة مقابل بلدة يارون.