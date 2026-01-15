إعلان

ضبط عنصرين إجراميين لتصنيع والاتجار بالأسلحة النارية داخل شقة سكنية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:01 م 15/01/2026

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها، في إطار إحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمصادر الخطر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر جنائي بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الظاهر، بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته 5 فرد خرطوش، إلى جانب مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي، كما أقر بقيامه ببيع سلاح ناري لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تم ضبط الأخير وبحوزته السلاح الناري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

