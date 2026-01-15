إعلان

وزير الدفاع الإيراني: بعض قتلى المظاهرات توفوا نتيجة المخدرات

كتب : مصراوي

01:09 م 15/01/2026

وزارة الدفاع الإيرانية

وكالات

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده الخميس، إن بعض القتلى الذين سقطوا خلال المظاهرات المندلعة في عدة مدن إيرانية توفوا بعد تناولهم كميات كبيرة من المخدرات.

وأضاف الوزير، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية: "بعض الإرهابيين القتلى تناولوا كميات كبيرة من المخدرات لدرجة أنهم ماتوا دون أي مضاعفات أثناء المظاهرات".

وأوضح أيضًا: "تم القبض على شخص تلقى 900 مليون تومان كدفعة مالية مقابل قتل أشخاص".

وأشار وزير الدفاع إلى أن "معظم الأشخاص قُتلوا عن طريق الطعن والخنق، وحوالي 60% منهم نتيجة ضربات على الرأس".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران ستدافع بقوة عن أراضيها في وجه أي تهديد خارجي.

وعبر عراقجي، عن إدانته التصريحات الأمريكية الاستفزازية، معتبرا إياها تدخلا في شؤون إيران الداخلية، مؤكدا مسؤولية دول المنطقة لحفظ أمنها إزاء التحركات المزعزعة للاستقرار لا سيما الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني، أن طهران حذرت دول المنطقة رسميا من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها في حال تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وزير الدفاع الإيراني قتلى المظاهرات المخدرات

