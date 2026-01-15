غيوم وأمطار في وداع الفيضة الكبرى بالإسكندرية -صور

شهدت مناطق متفرقة من الإسكندرية خاصة غرب والعجمي، اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة وطقس غائم منذ الصباح، فضلًا عن نشاط حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وتأتي الأمطار تزامنًا مع آخر ساعات نوة الفيضة الكبرى التي استمرت لمدة 6 أيام وصاحبها أمطار غزيرة وصقيع، فيما من المقرر أن تبدأ نوة الغطاس يوم الاثنين المقبل وتستمر لمدة 3 أيام.

الرطوبة تسجل 66%

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 18 درجة للعظمى، و11 درجة للصغرى، وسرعة الرياح تجاوزت الـ 11 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 66%.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نشر نحو 150 سيارة ومعدة على مستوى المحافظة، لكسح مياه الأمطار، فضلًا عن فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ خلال النوة.

توجيهات للأحياء

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء وشركات المرافق بمواصلة التواجد الميداني لمتابعة كفاءة الشنايش ومصبات التصريف، مع استمرار أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة لضمان سلامة المواطنين.

وشدد على إدارة المرور بتنظيم حركة السير وتكثيف التواجد بالمحاور الحيوية لضمان عدم حدوث أي تكدسات ناتجة عن هطول الأمطار أو نشاط الرياح، منوهًا أن المحافظة تعمل بكافة إمكانياتها لمواجهة الأمطار.