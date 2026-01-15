مؤتمر عن "الصحة الإنجابية عند الرجال" بمستشفى الساحل التعليمي

ينظم قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي اليوم الخميس المؤتمر العلمي السادس والعشرين تحت عنوان "الصحة الإنجابية عند الرجال"، تحت برعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، وبإشراف الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير عام المستشفى، وبمشاركة الجمعية المصرية لأمراض الذكورة برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب عثمان.

ويتولى رئاسة المؤتمر الدكتور محمد الأتربي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، ويقام المؤتمر في المدرج العلمي بالمستشفى.

ويتميز هذا المؤتمر بمناقشة كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية عند الرجال، بما في ذلك المشاكل والاضطرابات العضوية والنفسية التي تؤثر على صحة الرجل الإنجابية، كما يشمل الخلل العضوي والنفسي عند المرأة الذي قد يؤثر على العلاقة الأسرية والزوجية.

كما يتناول المؤتمر أحدث طرق التشخيص والعلاج لتحسين القدرة الإنجابية لدى الرجال، ويشمل كيفية الكشف المبكر عن أورام البروستاتا والجهاز البولي والتناسلي عند الرجال، وتشخيص وعلاج العيوب الخلقية للجهاز البولي والتناسلي، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة للحفاظ على الصحة العامة والإنجابية. وأكد المشاركون أن الخلل في القدرة الإنجابية أو الصحة الجنسية عند الرجل قد يكون مؤشرًا على بعض الأمراض التي تؤثر على الصحة العامة.

ويضم المؤتمر ورش عمل تطبيقية باستخدام أحدث التقنيات مثل الليزر لعلاج بعض الأمراض بالجهاز البولي والتناسلي، كما يناقش كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين القدرة الإنجابية والصحة العامة لدى الرجال.

ويعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات الطبية والبحثية بين الأطباء المتخصصين، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي الطبي لدى الأطباء والمرضى حول الصحة الإنجابية وأحدث أساليب التشخيص والعلاج.