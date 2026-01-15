إعلان

موسكو: نتفق مع تصريحات ترامب بأن زيلينسكي يعرقل عملية السلام

كتب : محمود الطوخي

12:55 م 15/01/2026

فولوديمير زيلنسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا تتفق مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يعرقل عملية السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يمثل "العقبة الرئيسية" أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، مؤكدا في المقابل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد لعقد صفقة".

وأقر ترامب، بصعوبة إنهاء الحرب رغم تعهداته السابقة بحسمها "خلال يوم واحد"، مشيرا بوضوح عند سؤاله عن سبب تعثر الاتفاق إلى أن زيلينسكي هو السبب، وأنه "يجب دفعه إلى القبول بالحل المطروح".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلنسكي موسكو ترامب عملية السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
علاقات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
النجم العالمي ويل سميث يزور الأهرامات
أخبار مصر

النجم العالمي ويل سميث يزور الأهرامات
أبو شقة ينسحب من انتخابات رئاسة الوفد ويعلن استقالته من الحزب
أخبار مصر

أبو شقة ينسحب من انتخابات رئاسة الوفد ويعلن استقالته من الحزب
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات