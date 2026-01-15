موسكو: نتفق مع تصريحات ترامب بأن زيلينسكي يعرقل عملية السلام

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا تتفق مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يعرقل عملية السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يمثل "العقبة الرئيسية" أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، مؤكدا في المقابل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد لعقد صفقة".

وأقر ترامب، بصعوبة إنهاء الحرب رغم تعهداته السابقة بحسمها "خلال يوم واحد"، مشيرا بوضوح عند سؤاله عن سبب تعثر الاتفاق إلى أن زيلينسكي هو السبب، وأنه "يجب دفعه إلى القبول بالحل المطروح".