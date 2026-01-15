"عزة" تطلب خلع زوجها: "بيطلع يسرق بالليل ويقولي كنت بصلي الفجر"

أقامت "عزة. س"، 33 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، بعد عامين من زواجها، مبررة طلبها بتدهور سلوك زوجها وانحرافه، قائلة: "كان يخرج من البيت ويعود فجرًا، ويدعي أنه كان يصلي، بينما الحقيقة أنه كان يقوم بأعمال سرقة ".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت عن طريق ترشيح عائلي، حيث ظهر زوجها في البداية بمظهر الرجل الملتزم دينيًا وأخلاقيًا، وكان حريصًا على أداء الصلاة والتقرب إلى الله، ما دفعها للموافقة على الزواج دون تردد، مؤكدة أنها لم تتخيل أن تتغير شخصيته بهذا الشكل بعد الزواج.

وأوضحت أن الشهور الأولى من حياتهما الزوجية مرت بهدوء نسبي، قبل أن تبدأ في ملاحظة تغيرات مفاجئة في سلوكه، حيث أصبح كثير الغياب عن المنزل، يعود في ساعات متأخرة من الليل، ويختلق أعذارًا غير منطقية، قائلة: "كان يخرج بدري ويرجع الفجر، وكل ما أسأله يقولي كنت بصلي، وأنا كنت مصدقاه".

وأضافت "عزة" أن الحقيقة انكشفت لاحقًا، بعدما اكتشفت تورطه في تعاطي المخدرات وتردده على أماكن مشبوهة، إلى جانب تورطه في وقائع سرقة، مشيرة إلى تلقيه مكالمات متكررة من أشخاص يطالبونه بسداد أموال، فضلًا عن تعرضها لمواقف محرجة مع الجيران بعد انتشار أخبار سيئة عنه.

وأكدت الزوجة أنها حاولت مرارًا إنقاذ حياتها الزوجية، وواجهته بما علمته، إلا أنه كان ينكر في البداية، ثم يعدها بالتوبة والاستقامة دون أن يلتزم، موضحة أنها استعانت بأهلها وأهله للتدخل والإصلاح، لكنه كان يعود إلى سلوكه السابق بعد أيام قليلة.

وأشارت إلى أنها فقدت شعورها بالأمان والاستقرار النفسي، وتعرضت لضغوط نفسية وإهانات متكررة، قائلة: "حسيت إني عايشة مع شخص غير اللي اتجوزته، ومش قادرة أكمل حياتي بالشكل ده".

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية، مؤكدة كراهيتها لاستمرار الحياة الزوجية، وقد حملت الدعوى رقم 981 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

