بعد استشهاد والده.. نجل "أبو عبيدة" ينجح في الثانوية العامة بـ94%

كتب : محمود الطوخي

01:12 م 15/01/2026 تعديل في 01:15 م

أبو عبيدة

أثار إعلان إبراهيم حذيفة الكحلوت، نجل المتحدث العسكري السابق باسم كتائب القسام الشهيد "أبو عبيدة"، تفوقه في الثانوية العامة الفرع العلمي بمعدل 94%، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع إهدائه النجاح لأرواح والده ووالدته وشقيقاته الذين استشهدوا جميعا.

ونشر إبراهيم عبر صفحته على "فيسبوك" خبر نجاحه في الدورة الثانية 2024-2025، قائلا: "الحمد لله الذي وفق ويسر لي تجاوز مرحلة الثانوية العامة.. والشكر لكل من سعى معي لنيل علامة التفوق رغم كل الظروف الصعبة التي مررت بها".

وأضاف نجل "الملثم" في رسالة مؤثرة: "أهدي هذا النجاح لأرواح شهداء شعبي وعلى رأسهم والديّ وأختاي وشقيقي.. هذا بفضل اهتمام أبي وأمي وحرصهما على أن أكون متفوقا"، مختتما بالدعاء لهما بالرحمة.

وتفاعلت المنصات مع الخبر، حيث احتفى نشطاء فلسطينيون بنجاح نجل أبو عبيدة وتفوقه في الثانوية العامة.

وكتب الناشط أدهم أبو سلمية عبر "تويتر": "نجاح لم يكن عاديا، بل جاء رغم الاستهداف واستشهاد العائلة والإصابة والجراح، ليثبت أن العلم مقاومة"، معتبرا أن هذا التفوق رسالة بأن "أبناء الشهداء لا ينكسرون".

أبو عبيدة نجل أبو عبيدة الثانوية العامة

