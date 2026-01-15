إعلان

سوريا.. الجيش يدمر مقر عمليات لـ"قسد" في ريف حلب الشرقي

كتب : محمود الطوخي

02:06 م 15/01/2026

الجيش السوري

أفاد مصدر عسكري سوري، الخميس، بأن الجيش دمر مقر العمليات التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في معمل السكر قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي.

وذكرت "الإخبارية السورية"، الخميس، أن الجهات المختصة افتتحت 3 مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب، استعدادا لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني من مناطق دير حافر ومسكنة.

وأوضحت القناة الرسمية السورية، أن المدينة ستشهد "عمليات عسكرية دقيقة" للجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيرة إلى أن مراكز الإيواء توزعت في "جامع الفتح" و"مركز الصناعة" و"مركز الشرعية" لتوفير أماكن آمنة وخدمات أساسية للمدنيين خلال فترة العمليات المرتقبة.

واتهمت إدارة منطقة دير حافر قوات "قسد" بمنع خروج المدنيين من المدينة عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه هيئة العمليات في الجيش السوري، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية حكومية قادمة من اللاذقية إلى جبهة ريف حلب الشرقي يوم الأربعاء.

وكانت "قسد" فجرت جسر قرية "أم تينة" الفاصل بين مناطق السيطرة، يوم الثلاثاء، بينما أعلن الجيش السوري في وقت سابق مسكنة ودير حافر "منطقتين عسكريتين مغلقتين" حتى إشعار آخر، مبررا ذلك باستمرار تحشيد "قسد" وقوات "بي كي كي" في المنطقة.

الجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية مدينة مسكنة

