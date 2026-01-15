السيطرة على حريق محدود في سنترال المنشية بالإسكندرية - صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق محدود اندلع، اليوم الخميس، في غرفة بالطابق الأخير بمبنى سنترال المنشية وذلك دون خسائر أو حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة المنشية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمبنى سنترال المنشية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق محدود في غرفة بالطابق العاشر والأخير بمبنى السنترال، دون حدوث أي إصابات.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق السنترال، فيما يجري فحص أسباب نشوب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.