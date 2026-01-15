إعلان

السيطرة على حريق محدود في سنترال المنشية بالإسكندرية - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:00 م 15/01/2026

حريق في سنترال المنشية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق محدود اندلع، اليوم الخميس، في غرفة بالطابق الأخير بمبنى سنترال المنشية وذلك دون خسائر أو حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة المنشية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمبنى سنترال المنشية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق محدود في غرفة بالطابق العاشر والأخير بمبنى السنترال، دون حدوث أي إصابات.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق السنترال، فيما يجري فحص أسباب نشوب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق سنترال المنشية الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
اقتصاد

بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات