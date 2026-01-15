قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران ستدافع بقوة عن أراضيها في وجه أي تهديد خارجي.

وعبر عراقجي، عن إدانته التصريحات الأمريكية الاستفزازية، معتبرا إياها تدخلا في شؤون إيران الداخلية، مؤكدا مسؤولية دول المنطقة لحفظ أمنها إزاء التحركات المزعزعة للاستقرار لا سيما الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيراني، أن طهران حذرت دول المنطقة رسميا من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها في حال تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وأوضح المسؤول الإيراني، أمس الأربعاء، أن طهران أبلغت دولا من بينها السعودية والإمارات وتركيا، بأن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت واشنطن إيران، مطالبا هذه العواصم بمنع الولايات المتحدة من شن أي هجوم.