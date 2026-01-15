الصومال: القضاء على 30 عنصرًا من حركة الشباب جنوبي البلاد

مقديشو - (د ب أ)

نفّذ الجيش الصومالي بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (أوصوم) وخاصة قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، وبدعم من شركاء دوليين، عملية عسكرية مشتركة ناجحة استهدفت مليشيات الشباب الإرهابية في محيط قاعدة بولونجاد بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد .

وقالت بعثة "أوصوم"، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الصومال (صونا) اليوم الخميس ، إن "العملية، التي تمت بدعم جوي، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأوضح البيان أن عناصر المليشيات كانوا قد شنوا هجومًا سابقًا على القوات أثناء تنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لفلول الجماعات المسلحة التي تم طردها مؤخرًا من بلدتي غندرشي الساحلية ومحور جليب–ماركا، ضمن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني تحت مسمى عملية السيف الخفي".

وأكدت البعثة أن"القوات المشتركة تصرفت بسرعة وحزم لتحييد التهديدات الإرهابية التي استهدفت القوات الأمنية والمدنيين"، مشددة على التزامها الكامل بحماية السكان، والحفاظ على الأمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات اللوجستية إلى المجتمعات المحلية بأمان.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجيش الوطني الصومالي وقوات بعثة أوصوم وشركاءهم الدوليين سيواصلون عملياتهم المشتركة لتقويض قدرات مليشيات الشباب، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن المستدام في الصومال.

وكان جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال أعلن تنفيذ عملية واسعة النطاق اليوم بالتعاون مع شركاء دوليين استهدفت منزلاً كان يجتمع فيه كبار قادة مليشيات الشباب الإرهابية بمدينة بؤالي في إقليم جوبا الوسطى بجنوب البلاد .

وذكرت وكالة "صونا" أن "هذه العملية تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة، ومواجهة الأنشطة الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".

وأكد الجهاز أن العملية جاءت بعد رصد وتحليل دقيق للمعلومات الاستخباراتية، بهدف تحييد التهديدات وحماية المدنيين.