"إن بي سي" الأمريكية: تصاعد المعارضة داخل إدارة بايدن "استثنائي" بسبب غزة

وكالات:

أعلنت قناة إن بي سي الأمريكية عن مسؤولين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة، بسبب دعمها للهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة.

وتابعت قناة إن بي سي عن مسؤولين: "نطاق المعارضة داخل إدارة بايدن بسبب الحرب في غزة، استثنائي ولم يحدث في إدارات سابقة".

وأوضحت قناة إن بي سي عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: "يسود اعتقاد لدى موظفي الخارجية أن مساعداتنا لإسرائيل يجب إخضاعها لقيود، فبمجرد ظهور صور غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين علمنا الذخائر المستخدمة".

وأشارت قناة إن بي سي عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: "رسائل دبلوماسيينا بالشرق الأوسط تحذر من أن سمعتنا تتضرر بشدة بسبب نهجنا، وهناك شعور بأن إسرائيل ينبغي أن لا تكون قادرة على الإفلات من العقاب".