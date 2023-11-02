الاحتلال يُجمد تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية للأسرى

مصراوي

جمّد وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تحويل أموال من السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وكشف مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية، مسبقًا، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال علموا بأحداث 7 أكتوبر عبر الهواتف العمومية والهواتف المهربة ولقاءات المحامين والزيارات العائلية، الأمر الذي دفع مصلحة سجون الاحتلال بعد وقت قصير من بدء الحرب، قطع كافة العلاقات بين الأسرى والعالم الخارجي.

وأوضح المسؤول، أن الأسرى الفلسطينين، لا يعلمون شيئًا عن الخارج بشأن تطورات إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وتابع: يترقب الأسرى الفلسطينيون ما سيحدث من قبل حماس مع سلطات الاحتلال، حيث يتصرفون بهدوء ولا يتسببون في وقوع حوادث، على الرغم من أن جميع المزايا التي يتمتعون بها قد ألغيت دفعة واحدة، وسط قلق إسرائيلي من هجوم من قبل الأسرى ضد مراقبي السجون التي تضم هؤلاء الأسرى الفلسطينيين.