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BBC

استشهاد رئيس نادي نماء بغزة موسى البرش في قصف استهدف منزله بجباليا

09:46 م الأحد 12 نوفمبر 2023

قصف غزة

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مصراوي
استشهد رئيس نادي وإذاعة نماء في غزة موسى البرش في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم جباليا شماليّ القطاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تكثيف غاراته الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة والمخيمات التي تأوي النازحين المدنيين، في أعقاب الحرب التي يخوضها ضد فصائل المقاومة الفلسطينية.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن قبل نحو أسبوعين أنهم يسيطرون على معقل عسكري لحماس في غرب جباليا.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريحات لـ"سي إن إن": " قضينا على حوالي 50 مسلحا داخل مخيم جباليا: قصفنا المخيم حيث كان يختبئ أحد قادة حماس، ولا نستطيع التأكد من أننا قتلنا القيادي في حماس خلال قصف جباليا".

موسى البرش غزة إذاعة نماء الاحتلال الإسرائيلي

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