إيران: خسارة ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن عقاب لدعمها إسرائيل

اعتبرت إيران أن فشل ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي تجاه سياسات برلين ومواقفها الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عدم نجاح ألمانيا في نيل المقعد الأممي يشكل، بحسب وصفه، توبيخاً شديد اللهجة من المجتمع الدولي.

وأضاف أن هذه النتيجة تعكس تنامي حالة الاستياء الدولي من موقف الحكومة الألمانية، الذي وصفه بأنه غير مسؤول ومتناقض ومتواطئ إزاء ما يجري في غزة، وكذلك تجاه العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

اتهامات بشأن دعم إسرائيل

وأشار بقائي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، معتبراً أن برلين دافعت على مدى سنوات عن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

كما انتقد الموقف الألماني خلال الحرب مع إيران، قائلاً إن برلين لم تدن الهجوم الإسرائيلي على بلاده، بل اعتبرته، وفق تعبيره، عملاً تقوم به إسرائيل نيابة عن الآخرين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المعايير الدولية في تقييم الحكومات لم تعد تعتمد على الخطابات المتعلقة بالقانون الدولي، وإنما على الممارسات الفعلية للدول.

وختم بقائي بالقول إن الدول التي تتجاهل هذا التحول ستواجه، بحسب رأيه، ثمناً دبلوماسياً مرتفعاً في المستقبل.