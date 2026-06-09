قال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن حالة الطقس خلال ثاني أيام بؤونة الموافق الثلاثاء 9 يونيو 2026، تشهد استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة الحرارة نهارًا خاصة في جنوب الصعيد الذي يقترب من 44 درجة مئوية.

وأوضح "فهيم" في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن هذه الأجواء تأتي وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ظل موجة حر تتدرج على مختلف المناطق، ما يتطلب الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق

أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد أن الشبورة ربما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

أضاف "فهيم" أن بعض المناطق تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على أجزاء من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، وهو ما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

وشدد على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر نظرًا لتقلبات الطقس خلال هذه الفترة.

إرشادات للسلامة أثناء القيادة

دعا الدكتور محمد علي فهيم، إلى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة في أوقات الشبورة، من بينها: القيادة بهدوء، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، واستخدام أنوار الشبورة أو الإضاءة المنخفضة فقط، وتجنب السرعات العالية أو التجاوز المفاجئ.

ونصح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، بالإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة لتفادي الإجهاد الحراري.

توصيات زراعية لمواجهة الحرارة

أوصى رئيس مركز معلومات تغير المناخ، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، باستمرار انتظام عمليات الري وعدم تعطيش النباتات مع ارتفاع درجات الحرارة، مع تنفيذ الري في الصباح الباكر أو بعد العصر قدر الإمكان.

ودعا إلى تأجيل عمليات الرش أثناء نشاط الرياح، ومتابعة الآفات الزراعية مثل: دودة الحشد والمن والذبابة البيضاء، إلى جانب دعم النباتات بعناصر البوتاسيوم والماغنسيوم لتقليل الإجهاد الحراري.

وأكد "فهيم" ضرورة متابعة المحاصيل الحساسة مثل: المانجو والرمان والطماطم، مع الاهتمام بالتهوية الجيدة داخل الصوب الزراعية خلال ساعات النهار.

واختتم الدكتور محمد علي فهيم، منشوره بالتأكيد على أن الشبورة الصباحية تمثل تحديًا لحركة الطرق، بينما تظل درجات الحرارة المرتفعة التحدي الأكبر للمحاصيل، مشددًا على أن انتظام الري والمتابعة اليومية يمثلان الأساس لضمان نجاح الموسم الزراعي خلال أيام بؤونة.

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