استُشهد سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم امرأتان، وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مخيماً كبيراً للخيام في وسط مدينة غزة، وفق ما أفاد به مسؤولون صحيون ومسعفون في القطاع.

أطفال بين المصابين جراء استهداف مخيم للنازحين

وأوضح مسعفون أن الغارة الجوية أصابت مخيماً يضم خياماً للنازحين في قلب مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، بينهم أطفال، وسط استمرار العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في القطاع.

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن الضربة استهدفت عناصر محددين، دون تقديم معلومات إضافية بشأن طبيعة الهدف أو نتائجه.

تعثر مفاوضات المرحلة الثانية

يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق تشهد حالة من الجمود، إذ تتناول هذه المرحلة ملفات معقدة تشمل نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وهي قضايا لا تزال موضع خلاف بين الأطراف المعنية.