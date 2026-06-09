خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت بشرى مرتدية إطلالة أنيقة وسط الأشجار خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت بشرى على الصور: "ماتسيبش حاجة للظروف، أصل الحياة مش عايزة خوف، حب الحياة بعنيك تشوف شكل الحياة بقى حاجة تانية، طول ما جواك امل عيش و ما يهمكش من الدنيا".

بشرى تكشف عن حلمها بتجسيد السيدة خديجة بعمل فني

حلت بشرى ضيفة على برنامج "تابو" تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس المعروض على قناة "دجلة الفضائية"، وتطرقت خلال حديثها عن حلمها بتجسيد شخصية السيدة خديجة زوجة الرسول محمد صل الله عليه الصلاة والسلام.

وعن حلمها بتجسيد السيدة خديجة قالت:" تستهويني شخصية السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله، لو مسموح أحب أمثل تاريخها قبل الإسلام لأنها أول مَن آمن من النساء، ومن المبهر أنها هي مَن أرسلت لطلب الزواج من الرسول، قوة المرأة في الإسلام موجودة من قبل أن نخلق".

اخر مشاركات بشرى الفنية

كانت آخر مشاركات بشرى في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس"الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول جارحي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، أحمد زاهر،إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

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