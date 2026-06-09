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بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب محافظة هرمزجان في إيران

كتب : وكالات

07:19 ص 09/06/2026

مقياس ريختر

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر أجزاء من محافظة هرمزجان الإيرانية كان مركزه على عمق 22 كم.

أفاد سكان في أجزاء من محافظة هرمزجان بشعورهم بهزات أرضية عندما وقع الزلزال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وواصلت سلطات الطوارئ تقييم الوضع عقب الحدث، دون ورود تقارير فورية عن أضرار كبيرة.

ووقع الزلزال بالقرب من "سركز"، وهي منطقة تقع ضمن نطاق يتأثر بشكل متكرر بالنشاط الزلزالي بسبب التفاعل المعقد بين الصفائح التكتونية تحت الهضبة الإيرانية.

وتُصنف إيران ضمن أكثر دول العالم نشاطا زلزاليا، إذ يتقاطع البلاد مع العديد من خطوط الصدع الرئيسية التي تمتد عبر معظم أراضيها، مما يجعل الزلازل خطرا طبيعيا متكررا وغالبا ما يكون مدمرا.

وتتميز الهضبة الإيرانية بمجموعة واسعة من العمليات التكتونية، بما في ذلك نشاط الصدوع، وتشوه القشرة الأرضية، وبناء الجبال، والنشاط البركاني.

وأنتجت هذه القوى الجيولوجية تاريخا طويلًا من الزلازل المدمرة التي تسببت في خسائر بشرية واسعة النطاق وأضرار اقتصادية منتشرة.

ووفقا للسجلات التاريخية، تسببت الزلازل في إيران منذ عام 1900 في مقتل 126 ألف شخص على الأقل.

وارتبطت العديد من الكوارث الأكثر دموية في البلاد بزلازل قوية ضربت مناطق مكتظة بالسكان، وفقا لروسيا اليوم.

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ريختر هزة أرضية زلزال إيران هرمزجان

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