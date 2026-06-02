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روبيو: لا نؤيد خطة نتنياهو للسيطرة على 70% من مساحة غزة

كتب : محمود الطوخي

11:34 م 02/06/2026

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي

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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عدم تأييد الإدارة الأمريكية لتوجهات رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهادفة إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من القطاع.

وجاء تصريح روبيو ردا على تساؤلات وجهتها النائبة روز ديلورو، العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، حول موقف واشنطن من سعي نتنياهو لفرض السيطرة على غزة بنسبة 70% بذريعة هزيمة حركة حماس.

موقف واشنطن من خطة السيطرة على غزة

وأوضح روبيو أن تصريحات نتنياهو لا تندرج ضمن بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع القائم، مشيرا إلى أن رؤية ترامب تركز بشكل أساسي على إنهاء سلطة حماس والبدء في عمليات إعادة بناء الأراضي، دون الحاجة لتبني خطة السيطرة على غزة بالمساحات التي طرحها الجانب الإسرائيلي.

وأضاف ماركو روبيو: "لدينا خطة لا تتطلب ذلك. وفي نهاية المطاف، نحن ندرك أن ما نريده، وأعتقد أن ما يريده الإسرائيليون في نهاية المطاف، هو غزة تحكمها جهة غير تابعة لحماس".

أهداف نتنياهو بشأن خطة السيطرة على غزة

في وقت سابق، أعلن نتنياهو إصدار توجيهات مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برفع نسبة السيطرة الميدانية لتصل إلى 70% من مساحة القطاع.

وذكر خلال مؤتمر في أكاديمية عين برات للقيادة، أن القوات الإسرائيلية تواصل توسيع عملياتها، مؤكدا أن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على نحو 60% من الأراضي، مع السعي لزيادة هذه النسبة تنفيذا لمستهدفات خطة السيطرة على غزة الحالية.

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