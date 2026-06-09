تشهد محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرار، لليوم الثاني على التوالي بمقدار درجتين.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد غالبية المحافظات اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على غالبية الانحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء، 41 درجة للعظمى، 26 درجة للصغرى، لتسود أجواء معتدلة صباحاً، وشديدة الحرارة نهاراً.