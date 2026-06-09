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ترامب: طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت قرب مضيق هرمز بخير

كتب : وكالات

08:55 ص 09/06/2026

دونالد ترامب

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلامة طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت قرب مضيق هرمز، في ظل استمرار الغموض حول ملابسات الحادث الذي تزامن مع تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل مساء أمس الأول.

ولا تزال أسباب التحطم غير واضحة في منطقة تشهد تصعيدا حادا عقب التبادل الناري الإيراني الإسرائيلي، والذي مثل أكبر خرق لوقف إطلاق النار الشكلي السائد منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

وخلال تصريحاته، أشار ترامب إلى احتمال إعلان الولايات المتحدة انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، في إشارة إلى الضغط المتصاعد على طهران.

وفي مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس"، تطرق ترامب إلى تعثر التوصل لاتفاق مع إيران رغم تأكيده المستمر على رغبة الأخيرة بذلك، موضحا أن الفخر والقوة يمنعان طهران من القبول بشروط لم تتخيل يوما الاضطرار إليها، مضيفاً أن الأمر يحتاج لبعض الوقت لعدم وجود خيار آخر أمامها، وفقا لروسيا اليوم.

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دونالد ترامب مضيق هرمز اتفاق إيران وأمريكا سقوط مروحية أمريكية

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