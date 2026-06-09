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ترامب: الاتفاق بالشرق الأوسط في مراحله النهائية

كتب : وكالات

08:00 ص 09/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من مطار جون كينيدي في نيويورك، اليوم الثلاثاء: "الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية".

وجدد ترامب التأكيد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، معربا عن أمله بالتوصل إلى صفقة رائعة مع إيران، وفق تعبيره، إذ شدد على أن الاقتصاد الإيراني يعاني وهم بحاجة للتوصل لاتفاق.

واعتبر أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل من الخيار العسكري، إذ رأى أن الاتفاق النووي السابق مع طهران كان فشلا ذريعا، حسب وصفه، وفقا للعربية.

إلى ذلك، أوضح أنه أجرى حوارا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ قال إن إيران قصفت إسرائيل والأخيرة ردت والأمر انتهى.

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إيران وأمريكا حرب إيران الاتفاق الأمريكي الإيراني

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