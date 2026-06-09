جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من مطار جون كينيدي في نيويورك، اليوم الثلاثاء: "قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران خلال أيام قليلة".

وأعرب عن أمله بالتوصل إلى صفقة رائعة مع إيران، وفق تعبيره، مشددا على أن الاقتصاد الإيراني يعاني وهم بحاجة للتوصل لاتفاق.

واعتبر أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل من الخيار العسكري، إذ رأى أن الاتفاق النووي السابق مع طهران كان فشلا ذريعا، حسب وصفه، وفقا للعربية.

إلى ذلك، أوضح أنه أجرى حوارا جيدا جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ قال إن إيران قصفت إسرائيل والأخيرة ردت والأمر انتهى.