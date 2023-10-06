غرق مركب قبالة شواطئ طرابلس يقل 120 شخًص

وكالات

غرق مركب قبالة شواطئ طرابلس يقل نحو 120 شخصًا، حسبما أفادت فضائية العربية نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

وتعمل فرق الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الجمعة، على إنقاذ وإسعاف 120 شخص بينهم لبنانيّين وسوريّين، بعد تعطل مركب كانوا على متنه داخل المياه الإقليميّة مقابل شواطئ طرابلس.

وتم سحب المركب إلى اليابسة من قبل الوحدات البحريّة في الجيش ونقله إلى مرفأ طرابلس.