إعلان

BBC

غرق مركب قبالة شواطئ طرابلس يقل 120 شخًص

05:46 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

غرق مركب قبالة شواطئ طرابلس أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

غرق مركب قبالة شواطئ طرابلس يقل نحو 120 شخصًا، حسبما أفادت فضائية العربية نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

وتعمل فرق الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الجمعة، على إنقاذ وإسعاف 120 شخص بينهم لبنانيّين وسوريّين، بعد تعطل مركب كانوا على متنه داخل المياه الإقليميّة مقابل شواطئ طرابلس.

وتم سحب المركب إلى اليابسة من قبل الوحدات البحريّة في الجيش ونقله إلى مرفأ طرابلس.

سوق مصراوى

غرق مركب قبالة شواطئ طرابلس غرق مركب يقل نحو 120 شخصا فرق الصليب الأحمر اللبناني

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market