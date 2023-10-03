الشرطة الهندية تداهم منازل ومكاتب صحفيين في نيودلهي

نيودلهي- (د ب أ)

داهمت شرطة نيودلهي منازل ومكاتب صحفيين من موقع "نيوزكليك" الإخباري، حيث أخذت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.

ويشتهر الموقع بانتقاده للحكومة.

ويزعم محققون أن المداهمات مرتبطة بمقال في صحيفة نيويورك تايمز، أشار إلى أن الموقع حصل على أموال من ثري أمريكي من أجل نشر "دعاية صينية".

ونفى موقع "نيوز كليك" هذه المزاعم.

وانتقدت المعارضة السياسية في الهند ونقابة الصحفيين الهندية ومنظمة العفو الدولية المداهمات.

وكتبت منظمة العفو الدولية على موقع "اكس" "هذه المداهمات ليست أول مرة يتم فيها انتهاك قانون مكافحة الإرهاب لمضايقة وترهيب منتقدي الحكومة في الهند".

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن حرية التعبير في الهند تدهورت منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في عام 2014 .

وتحتل الهند المركز الـ161 من بين 180 دولة في مؤشر المنظمة لحرية الصحافة.

وقبل أشهر قليلة، داهمت سلطات الضرائب الهندية مكاتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نيودلهي ومومباي، بعد فترة وجيزة من بث وثائقي ينتقد مودي.