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BBC

مجزرة جديدة.. إسرائيل تستهدف العشرات من المدنيين داخل منازلهم اليوم

08:55 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

إسرائيل تستهدف العشرات من المدنيين أرشيفية

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مصراوي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، استهدافه للمدنيين في قطاع غزة، إذ استشهد نحو 18 فلسطينيا وجُرح العشرات، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة حبوش بالقرب من ميناء غزة.

كما سقط أكثر من 30 شهيدًاؤ بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على منطقة المغراقة ومسجد بالنصيرات وسط القطاع.

ووقع شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الحلو جنوب غزة.

وسمع دوي إنفجارات ضخمة وأحزمة نارية، ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي غرب منطقة تل الهوا بالقرب من دوار الدحدوح.

كان الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد قال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تُشكل تطهيرا عرقيا وتهديدا للوجود الفلسطيني”.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأضاف القدرة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا فقط، ولا يزال المئات منهم تحت الأنقاض.

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