العفو الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يضرب غزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض

مصراوي

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة إمدادات الكهرباء، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، والذي تفرضه منذ 16 عامًا.

وتابعت العفو الدولية، اليوم الجمعة، أنها تحققت من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض المحرم دوليًّا.

وأكدت المنظمة، أنها تجري تحقيقًا فيما يبدو أنه استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض في غزة بما في ذلك غارة بالقرب من فندق بالمدينة.

ولفتت العفو الدولية إلى أن العقاب الجماعي للمدنيين في غزة غير إنساني ويرقى إلى جريمة حرب.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليًّا شمال مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع على التوالي، قصف قطاع غزة، مستخدمًا قذائف الفسفور المحرم دوليًا خلال غاراته على قطاع غزة.