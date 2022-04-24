الجيش اللبناني يتدخل للسيطرة على أعمال عنف محدودة بالعاصمة بيروت

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني التدخل لاحتواء أعمال عنف والسيطرة عليها في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم وذلك إثر تجدد خلافات في منطقة عائشة بكار بالعاصمة بيروت بين أفراد من عائلتين تخلله إطلاق نار وسقوط جريح.

وأكد الجيش اللبناني أنه تمكن من إعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحا أن عناصره تقوم بمداهمات لمنازل مطلقي النار لضبطهم.

وكانت الاشتباكات قد دارت اليوم في منطقة عائشة بكار في أحد الأحياء الداخلية بين شبان المنطقة وامتدت إلى الاوتوستراد (الطريق الرئيسي في بيروت).