"أطباء بلا حدود" تنقذ 100 مهاجر في البحر المتوسط

روما - (د ب أ):

أنقذت منظمة "أطباء بلا حدود" حوالي 100 مهاجر كانوا على متن قارب في عرض البحر المتوسط.

وقالت المنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المتطوعين على متن سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" انتشلوا المهاجرين صباح السبت من القارب المنكوب بشمال غربي ليبيا.

وبحسب البيان، هناك أربعة أطفال، وامرأة حامل، بين الذين تم إنقاذهم.

ويسعى رجال الإنقاذ البحري إلى الحيلولة دون غرق المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل شمال أفريقيا باتجاه الاتحاد الأوروبي بغرض الفرار أو بدافع الأمل في حياة أفضل هناك.

وأعلنت منظمة "سي آي" الألمانية للإنقاذ البحري أمس الجمعة أن سفينتها "سي آي 4" انطلقت في مهمتها الثانية هذا العام إلى وسط البحر المتوسط.

ويتجه العديد من المهاجرين إلى إيطاليا، التي عادة ما تسمح لرجال الإنقاذ بالرسو في موانئها وعلى متنها الأشخاص الذين تم إنقاذهم. وفي السياسة الإيطالية، انتقدت الأحزاب اليمينية عمليات الإنقاذ على نحو متكرر.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل ما يقرب من 8670 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية خلال هذا العام، وهو تقريبا نفس العدد المسجل في نفس الفترة العام الماضي (حوالي 8600). وفقا للأمم المتحدة، فُقد 511 مهاجرا أو ماتوا في وسط البحر المتوسط خلال 2022.